Янукович велел создать веб-портал с данными об имуществе чиновников

Об этом говорится в опубликованном сегодня на сайте Президента тексте Национального плана действий на 2013 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

Так, Кабмин должен до июня разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады проект закона относительно "определения механизма проверки сведений, которые содержатся в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера лиц, уполномоченных на выполнение функций государства".

В проекте закона должен быть заложен механизм методического обеспечения деятельности подразделений органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также должен быть установлен ограниченный перечень должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, претенденты на занятие которых подлежат специальной проверке.

Кроме того, в течение апреля должен быть разработан проект закона относительно "расширения перечня должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера которых подлежат обязательному обнародованию". При этом, как указано в Плане действий, декларации должны публиковаться на специальном едином веб-портале деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должностных лиц.

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В.Янукович также поручил правительству в течение апреля разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о введении ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения и издать нормативно-правовой акт о создании национальной системы оценки уровня коррупции.

Национальный план действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" был утвержден указом Президента от 12 марта 2013 года № 128/2013.