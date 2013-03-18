Янукович подчинил налоговую милицию ведомству Клименко

Соответствующий указ 18 марта 2013 года размещен на сайте главы государства.



В указе отмечается, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые реорганизуются.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Министр доходов и сборов Украины осуществляет полномочия, связанные с принятием, прохождением и освобождением со службы лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые проходят службу в составе Министерства доходов и сборов Украины в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел.

В соответствии с положением, за должностными лицами органов государственной налоговой и таможенной служб и лицами рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые переходят на службу в Министерство доходов и сборов Украины и его территориальные органы, за членами их семей сохраняются условия оплаты труда и материального обеспечения, льготы и другие социальные гарантии (в том числе медицинское обслуживание, санаторно-курортное и пенсионное обеспечение), установленные в соответствии с законодательством для должностных лиц органов государственной налоговой и таможенной служб и лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции и членов их семей.

Также указом вносятся изменения в ряд нормативных актов Украины.

В соответствии с самим положением, Министерство доходов и сборов Украины (Миндоходов Украины) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Миндоходов Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Миндоходов Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами и поручениями Президента Украины, ежегодным посланием Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, актами Кабинета министров Украины, другими законодательными актами Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы.

Министром доходов и сборов Президент назначил Александра Клименко – бывшего председателя ГНСУ.