Кличко в США просил о персональных санкциях против руководителей Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», встреча состоялась в Вашингтоне. На ней также присутствовал заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Евразии, отвечающий за Украину, Россию, Молдову и Беларусь, Дэн Рассел.

В.Кличко сказал, что действующие украинские власти игнорируют демократические ценности, стандарты жизни граждан, их права и свободы.

“Сегодня Президент Янукович ставит под угрозу изменение внешнего вектора страны и ведет государство к международной изоляции, - подчеркнул В.Кличко. - Поэтому настало время персональной ответственности Януковича и его команды за последствия таких действий”.

На встрече В.Кличко затронул вопрос о введении международных санкций против конкретных высокопоставленных должностных лиц, прокуроров и судей, которые причастны к осуществлению выборочного правосудия, политических репрессий и нарушений прав и свобод граждан. “Именно они, а не Украина в целом и ее народ должны быть объектом санкций”, - убежден лидер “УДАРа”.

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“Санкции, в частности, могут касаться запрещения для этих людей и членов их семей въезда в демократические страны, расследований относительно их счетов, операций бизнеса и имущества за рубежом”, - подчеркнул В.Кличко.

По данным пресс-службе, в Вашингтоне В.Кличко обсудил ситуацию в Украине также с сенатором Джоном Маккейном и директором неправительственной организации “Freedom House” Девидом Креймером.

Лидер “УДАРа” отправился в Брюссель и Варшаву, где встретится с руководителями европейских институтов и государственными деятелями, прибавили в партии.