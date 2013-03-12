Евродепутат: В Украине должны услышать, что мы знаем, какие активы они держат в ЕС

Завтра в Европарламенте состоятся дебаты относительно политического контекста подписания Соглашения об ассоциации с Украиной и проблем выборочного правосудия в ней.

О ситуации в Украине от Европейской народной партии будет докладывать польский европарламентарий Павел Залевский, председатель Форума польско-украинского партнерства, пишет украинская служба Польского Радио.

"Вопрос сейчас звучит так: захочет ли ЕС наказать всех украинцев за эти нерешенные проблемы (коррупцию, выборочное правосудие - ред.), закрывая им дверь на Запад, или же признает, что подписание Соглашения об ассоциации - это инструмент, который поможет излечить эти болезни", - сказал Залевский.

"Европарламентарии восприняли дело Власенко как провокацию и испытание терпения Евросоюза. Это очередной пример судебного преследования представителей оппозиции, продиктованный не правом, а политическими интересами. И я не знаю, как парламент на эту провокацию отреагирует", - добавил польский евродепутат.

Немецкий евродепутат от ЕНП Михаэль Галер высказался более категорично.

"Очевидно, украинское правительство просто нас обманывает: они вежливо ведут себя во время официальных встреч, а на практике - все по-другому... Но если они думают, что могут играть с нами, то очень ошибаются. Когда так будет, не будет никакого подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе", - заявил Галер.

Евродепутат добавил, что не настаивает на "белорусском сценарии" санкций против Украины, но украинская власть должна понять, что время намеков закончилось.

"Они игнорируют принципы демократии. И они не заслуживают свободного въезда в Евросоюз и возможности держать здесь свои деньги, имею в виду в первую очередь Кипр. Не хочу спекулировать на теме, что это будет сделано в ближайшее время, но эти люди должны услышать: мы знаем, как они себя ведут и какие активы у них есть в ЕС", - заявил Галер.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление в связи с появлением комментариев и заявлений официальных представителей иностранных государств и международных организаций о ситуации с решением ВАСУ лишить депутатских мандатов депутата от фракции Партии регионов А.Веревского и депутата от фракции ВО «Батькивщина» С.Власенко.

Согласно статье 78 Конституции Украины, народный депутат Украины не имеет права совмещать депутатскую деятельность с любой другой работой, кроме преподавательской, научной и творческой. В случае с Власенко Коллегия судей Высшего административного суда Украины пришла к выводу, что изложенные в исковом заявлении обстоятельства совмещение депутатских полномочий с адвокатской деятельностью являются обоснованными, а потому административный иск о досрочном прекращении полномочий упомянутого народного депутата подлежит удовлетворению, заявили в МИД.

В связи с этим, отмечается в заявлении, "МИД Украины напоминает, что решение Высшего административного суда Украины являются обязательными для выполнения и обжалованию не подлежат. Учитывая это мы удивлены попыткой, в частности, Государственного департамента США, давать политические оценки судебным решениям и процессам, которые лежат исключительно в юридической плоскости ", - говорилося в заявлении МИД Украины.