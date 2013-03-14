Налоговая закрыла в Сумах три партийные организации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, копия постановления суда для внесения в Единый государственный реестр записи о судебном решении о прекращении юридического лица, не связанное с банкротством, направлена в мэрию. С иском в суд обратилась Государственная налоговая инспекция в Сумы, которая просила отменить регистрацию юридического лица областной организации партии «Трудовая Украина» в связи с тем, что ответчик с 28 января 2011 года не подает налоговую отчетность.

Областная организация партии «Трудовая Украина» была зарегистрирована исполкомом Сумского горсовета как юридическое лицо 14 ноября 2000 г.

С начала года это уже третья политсила, утратившая в Сумах статус юридического лица.

Как сообщал УНИАН, в феврале и марте 2013 г. в Сумах налоговики добились прекращения деятельности областного центра Всеукраинского объединения «За Украину! За Ющенко!» и областной организации партии «Русский блок», вследствие чего Сумской окружной административный суд отменил решение об их регистрации. Ранее с иском в суд обратилась Государственная налоговая инспекция в г. Сумы, просившая прекратить эти два юридических лица в связи с тем, что ответчики больше года не подают в ГНИ в г. Сумы налоговую отчетность.