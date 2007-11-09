Литвин контролирует только 6 из 20 своих депутатов?

"Литвин нам не союзник. И как конкурента мы его тоже не рассматриваем", - заявил представитель Компартии Украины Александр Голуб, комментируя решение Народной партии Украины о возможном формировании мощного и влиятельного левоцентристского блока, который отражал бы интересы и нужды большинства украинских граждан.

“Литвин никогда не отражал и не будет отражать интересы людей труда – тех, кто живет своим трудом, поскольку он в любом случае будет обслуживать либо одну, либо другую конфигурацию богатых партий.

Говорить о какой-то самостоятельной позиции Литвина не приходится уже потому, что семь членов его фракции контролируют "помаранчевые", еще семь членов контролирует Партия регионов и только шесть депутатов из фракции в какой-то степени может контролировать сам Литвин. Вот почему его заявления так далеки от реальности, как Украина от цивилизованных стран Европы”, – подчеркнул Голуб.

Он отметил, что говорить об объединении можно только в том случае, если у политических сил совпадают программные заявления. “А тут мы даже не знаем, о чем говорить: как таковой единой партии у Литвина нет, программы у этой партии тоже нет. Раз так, то объединение под большим вопросом”, – сказал политик.

Он обратил внимание, что спекулируют на левой идее сегодня многие.

“Принимая во внимание тот факт, что большинство партий и блоков, прошедших в парламент, не способны решить общественные проблемы простых избирателей, на левой идее начинают спекулировать все кому не лень. Это действительно так. Но с началом работы Верховной Рады, с началом голосований мы сразу увидим, кто является левым по убеждениям, а кто занимается левым популизмом. Я думаю, что Литвин, не имеющий ни партии, ни программы и даже не распоряжающийся в полной мере своей фракцией, вряд ли сможет стать центром какого-либо объединения. Во всяком случае, заявлять это слишком самонадеянно”, – резюмировал Голуб.

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