«Свобода» заявляет о нарушениях на довыборах в Закарпатье

Сегодня в Закарпатской области проходят промежуточные выборы в областной совет в пяти округах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», Закарпатская областная организация ВО «Свобода» зафиксировала первые нарушения избирательного процесса. Первые нарушения зафиксированы на участках в Мукачевском районе (округ № 36).

По данным наблюдателей, в селе Позняковцы на участке члены комиссии выдают бюллетени без предъявления паспорта гражданина Украины, что является прямым нарушением избирательного законодательства, отметили в пресс-службе ВО «Свобода». По их информации, в селах Лисарня, Позняковцы, Счастливое, пгт Чинадиево и других, отсутствуют информационные плакаты о кандидате в депутаты Закарпатского областного совета свободовца Олеге Куцина.

Также в селе Павшино наблюдатели выявили организованную «карусель» в пользу провластного кандидата.

В пресс-службе напомнили, что практически всем наблюдателям от ВО ”Свобода” в 5-ом избирательном округе (г. Мукачево) отказали в регистрации.