В ГПУ называют несуразностью заявления Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве журналистам заявила заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Лилия Фролова.

“На сегодняшний день защита Тимошенко, как и сама подозреваемая, манипулируют средствами массовой информации, подавая эту информацию по поводу свидетелей, которые на сегодняшний день допрашиваются в рамках уголовного дела и дискредитируют их, делая такие заявления - по поводу уголовных дел, которые якобы возбуждены в отношении этих свидетелей”, - сказала Л.Фролова и добавила: “Я хочу заявить, что это полный бред, я скажу, что это будет мягкий комплимент по отношению к этим заявлениям”.

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По словам Л.Фроловой, на сегодняшний день свидетели, которые допрашиваются в рамках уголовного дела, допрашивались и раньше в разные годы при разных президентах, и разных генеральных прокурорах, и говорили то же, что говорят сейчас.

“Свидетели, которые допрашиваются, являются фактическим отображением той среды, в которой вращалась Тимошенко в 90-е годы. И здесь, я считаю, уместно сказать такую фразу, что свидетелей как и родителей не выбирают”, - сказала Л.Фролова.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2012 года сын убитого народного депутата Е.Щербаня Р.Щербань заявил, что считает экс-премьер-министра Юлию Тимошенко причастной к убийству в 1996 году его отца и призвал прокуратуру провести расследование.

После этого народный депутат Геннадий Москаль заявил, что «Руслана Щербаня заставили обвинить экс-премьера Ю.Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление.

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«18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области был найден труп 26-летнего жителя Донецка Дроздова». «Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Руслан Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Евгения Щербаня) со своим товарищем», - цитировало сообщение пресс-службы Г.Москаля «Зеркало недели. Украина».

18 мая в 2012 г. министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отказался комментировать журналистам в Донецкое заявление Г.Москаля о возможной причастности Р.Щербаня к убийству.

21 мая 2012 года Г.Москаль заявил, что Министерство внутренних дел и прокуратура Донецкой области искажают информацию об убийства Дроздова и возможной причастности к этому Р.Щербаня.