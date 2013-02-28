Москаль: человеку, взявшему на себя вину сына Щербаня, дали 4 года с отсрочкой

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата Украины (фракция “Батькивщина”) Геннадия Москаля.

«Как указывали свидетели, слова которых подтверждались кучей доказательств, убийство совершил Р.Щербань. Однако после того как 3 апреля Р.Щербань написал свое "знаменитое" письмо послу США Джону Теффту, в котором вспомнил о причастности Тимошенко к смерти своего отца, уголовное дело относительно событий на охоте с преднамеренного убийства переквалифицировали в убийство по неосторожности, а само преступление взял на себя безработный Александр Новиков», - отметил Г.Москаль.

На своем сайте он обнародовал скан-копию приговора Славянского горрайонного суда Донецкой области от 29 августа 2012 года по делу об убийстве 18 февраля 2012 года на охоте в заповеднике возле села Сидорово Славянского района местного жителя Р.Дроздова.

В соответствии с приговором А.Новиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 119 ч.1 и 248 ч.1, и осужден к 4 годам ограничения свободы с отсрочкой отбывания наказания на три года, также обязан выплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн в доход государства. До вступления приговора в силу А.Новиков остается под подпиской о невыезде.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2012 года сын убитого народного депутата Е.Щербаня Р.Щербань заявил, что считает экс-премьер-министра Юлию Тимошенко причастной к убийству в 1996 году его отца и призвал прокуратуру провести расследование.

После того Г.Москаль заявил, что Р.Щербаня заставили обвинить экс-премьера Ю.Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление.

«18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области был найден труп 26-летнего жителя Донецка Дроздова». «Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Р.Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Е.Щербаня) со своим товарищем», - цитировало сообщение пресс-службы Г.Москаля «Зеркало недели. Украина».

18 мая 2012 г. министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отказался комментировать журналистам в Донецке заявление Г.Москаля о возможной причастности Р.Щербаня к убийству.

21 мая 2012 года Г.Москаль заявил, что Министерство внутренних дел и прокуратура Донецкой области искажают информацию об убийстве Дроздова и возможной причастности к этому Р.Щербаня.