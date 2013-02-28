Батькивщина советует Генпрокуратуре почитать УПК

В политической партии "Батькивщина" призывают Генеральную прокуратуру прекратить распространение «провокационных» заявлений в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой партии.

«Сегодня заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Лилия Фролова заявила, что лидер оппозиции Юлия Тимошенко и ее защита якобы затягивают следствие (по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня - УНИАН). Вынуждены заявить, что это очередная ложь от Генпрокуратуры, которая вместо расследования преступлений занимается черной пропагандой, и по приказу Банковой вводит общество в заблуждение», - говорится в заявлении.

«Вся страна также видела этих так называемых «свидетелей» по делу Щербаня, которые 17 лет молчали и даже не вспоминали имя Юлии Тимошенко. Эти так называемые свидетели начали вдруг что-то «вспоминать» лишь после того, как оказались на крючке ГПУ, а против них были открыты уголовные дела. При этом они ссылалась на слова третьих-четвертых лиц, алкоголиков/наркоманов и мертвецов», - отмечает пресс-служба.

В партии напомнили, что эти лица не были знакомы с Ю.Тимошенко и никогда с ней не общались.

«Учитывая это, требуем от ГПУ прекратить заниматься провокациями, советуем прочитать нормы УПК и обеспечить право Юлии Тимошенко на защиту, которое предусматривает личное присутствие на допросах свидетелей. До этого времени лидера оппозиции такого права лишали. Также напоминаем, что Юлия Тимошенко уже написала с десяток заявлений по этому поводу, требуя, наконец, восстановить ее права», - заявляют в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Л.Фролова заявила, что Ю.Тимошенко не отказывается давать показания по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Е.Щербаня, но пока еще их не давала.

Она добавила, что дача показаний является правом подозреваемой, а не ее обязанностью.

Вместе с тем Л.Фролова заверила, что следствие применяет все методы для того, чтобы права Ю.Тимошенко были соблюдены. Прокурор отметила, что никто не будет “хватать и загружать Тимошенко” в автомобиль, чтобы доставить ее в суд на допрос свидетеля, поскольку все понимают, что такие действия будут использованы против следствия.

В то же время Л.Фролова подчеркнула, что на сегодняшний день защита Ю.Тимошенко, равно как и сама подозреваемая, преднамеренно затягивают расследование дела. По убеждению следователей, подозреваемая не хочет принимать участие в расследовании дела и в его рассмотрении в суде.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева по ходатайству стороны обвинения начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня. Суд допросил двух свидетелей - Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева. Допросы проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие на судебных заседаниях. Вместе с тем в ГПтС заявляли, что Ю.Тимошенко отказывалась присутствовать на допросах.

Допрос следующего свидетеля в Печерском суде запланирован на 4 марта.