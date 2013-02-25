Польская газета: Янукович пообещал президентам Польши и Словакии освободить Луценко

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

Газета отмечает, что В.Янукович во время общения с Б.Коморовским и И.Гашпаровичем не дал никаких официальных обещаний относительно дел заключенных экс-министра и бывшего главы украинского правительства Юлии Тимошенко, освобождения которой в первую очередь добиваются западные политики.

"Неофициально однако якобы обещал "значительное улучшение условий содержания Тимошенко и освобождения Луценко", - написало издание.

Сотрудники канцелярии Б.Коморовского не подтверждают и не опровергают информацию об обещании освободить Ю.Луценко, а представитель Министерства иностранных дел Польши призвал дождаться конкретного решения украинской власти.

«Янукович лавирует. Давайте подождем, пока в конечном счете выполнит какую-то из своих деклараций», - заметило Gazeta Wyborcza высокопоставленное должностное лицо польского МИД. В ведомстве считают, что для Президента Украины сегодня важно улучшить отношения с Евросоюзом, «хоть бы для того, чтобы иметь лучшую позицию в разговорах с Россией».

Издание также обратило внимание на противоречивые сигналы из Киева в канун саммита Украина-ЕС, проходящего сегодня в Брюсселе, напомнив, что с одной стороны Верховная Рада приняла заявление о поддержке евроинтеграции, а с другой - Министерство здравоохранения сообщило, что Ю.Тимошенко больше не нуждается в стационарном лечении.

Проинформированный источник подтвердил УНИАН информацию о том, что украинская власть задекларировала намерение освободить Ю.Луценко, заметив, что эта информация уже некоторое время распространяется среди экспертов, занимающихся украинской тематикой.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.Янукович 20-21 февраля находился с визитом в Польше, в ходе которого провел двусторонние переговоры с Б.Коморовским, а также трехсторонние при участии И.Гашпаровича.

Б.Коморовский положительно оценил переговоры с В.Януковичем, выразив убеждение, что украинская власть выполнит ряд решений, которые улучшат имидж Украины в ЕС и связаны с делами Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз заявляют о желании в ноябре 2013 года на саммите "Восточного партнерства" подписать парафированное в прошлом году Соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание углубленной зоны свободной торговли.

В то же время, по мнению экспертов, наибольшим препятствием для подписания документа остаются дела Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, которых европейцы считают жертвами "политически мотивированного правосудия", а украинскую власть - правомерно осужденными коррупционерами.