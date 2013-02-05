Ляпина считает возвращение к пропорциональной системе нереалистичным

Так нардеп от фракции «Батькивщина» Ксения Ляпина, избранная в парламент от объединенной оппозиции в киевской округе №216, прокомментировала корреспонденту УКРИНФОРМа соответствующую инициативу своего коллеги Николая Томенко.

«Я думаю, что возврат к пропорциональной системе выборов народных депутатов нереалистичен в сегодняшних условиях. Поговорить можно, но ведь результата не будет», - заметила нардеп.

Она напомнила, что выборы в украинский парламент происходили по различным системам, однако нельзя каждый раз переписывать законодательство в зависимости от интересов той или другой политической силы.

«Было уже много комбинаций, но мне кажется, что не от них зависит эффективность результата. Выборы по мажоритарной системе не хуже и не лучше пропорциональной системы. Могут быть различные варианты, но не нужно каждый раз подгонять законодательство под те или другие интересы», - отметила политик.

Напомним, ранее народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко заявил, что оппозиция будет добиваться проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на пропорциональной основе.