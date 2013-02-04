Спикер ВР говорит, что не может ввести Раду-3 из-за чрезмерной активности депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сообщил сегодня во время заседания Согласительного совета.

По его словам, сегодня депутаты должны на Согласительном совете обсудить этот вопрос с тем, чтобы Регламентный комитет рассмотрел его на своем заседании и внес согласованное решение. Кроме того, отметил В.Рыбак, сегодня к нему обращаются депутаты с требованием подписать распоряжение о введении в действие системы “Рада-3”.

“Распоряжение я подписать не могу, потому что новые уже депутаты внесли 6 законодательных актов”, - сказал он.

В частности, по словам спикера парламента, это 4 проекта законов о внесении изменений в регламент ВР, а также 2 проекта постановления.

Председатель ВР поручил Регламентному комитету все эти 6 документов рассмотреть и внести на заседание Верховной Рады.