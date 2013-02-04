Спикер ВР говорит, что не может ввести Раду-3 из-за чрезмерной активности депутатов
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак поручил Регламентному комитету ВР рассмотреть 6 проектов документов, которые касаются введения персонального голосования депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сообщил сегодня во время заседания Согласительного совета.
По его словам, сегодня депутаты должны на Согласительном совете обсудить этот вопрос с тем, чтобы Регламентный комитет рассмотрел его на своем заседании и внес согласованное решение. Кроме того, отметил В.Рыбак, сегодня к нему обращаются депутаты с требованием подписать распоряжение о введении в действие системы “Рада-3”.
“Распоряжение я подписать не могу, потому что новые уже депутаты внесли 6 законодательных актов”, - сказал он.
В частности, по словам спикера парламента, это 4 проекта законов о внесении изменений в регламент ВР, а также 2 проекта постановления.
Председатель ВР поручил Регламентному комитету все эти 6 документов рассмотреть и внести на заседание Верховной Рады.