Спикер ВР говорит, что не может ввести Раду-3 из-за чрезмерной активности депутатов

12:01, 04 февраля 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак поручил Регламентному комитету ВР рассмотреть 6 проектов документов, которые касаются введения персонального голосования депутатов.

Рыбак жалуется, что депутаты внесли аж 6 проектов документов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сообщил сегодня во время заседания Согласительного совета.

По его словам, сегодня депутаты должны на Согласительном совете обсудить этот вопрос с тем, чтобы Регламентный комитет рассмотрел его на своем заседании и внес согласованное решение. Кроме того, отметил В.Рыбак, сегодня к нему обращаются депутаты с требованием подписать распоряжение о введении в действие системы “Рада-3”.

“Распоряжение я подписать не могу, потому что новые уже депутаты внесли 6 законодательных актов”, - сказал он.

В частности, по словам спикера парламента, это 4 проекта законов о внесении изменений в регламент ВР, а также 2 проекта постановления.

Председатель ВР поручил Регламентному комитету все эти 6 документов рассмотреть и внести на заседание Верховной Рады.

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