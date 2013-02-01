В понедельник в Раде расскажут, можно ли уже голосовать сенсорными клавишами

На заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента в понедельник, 4 февраля, будет заслушана информация председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента относительно возможности использования в голосовании сенсорной клавиши.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата ВР, такая договоренность достигнута сегодня по итогам совещания председателя Верховной Рады Владимира Рыбака с представителями депутатских фракций.

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В сообщении отмечается, что после всестороннего рассмотрения Комитетом на рассмотрение парламента будут вынесены проекты соответствующих решений по поводу системы «Рада-3».

При этом председатель Верховной Рады заявил, что он выполнит любое решение парламента по этому вопросу.

Также во время совещания были обсуждены вопросы организации работы второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, в частности, торжественного открытия сессии и повестки дня на 5-8 февраля.

Как сообщал УНИАН, оппозиция требует безотлагательно подключить систему персонального голосования “Рада-3”.

В начале января В.Рыбак поручил Комитету по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента проанализировать все вопросы относительно системы «Рада-3».

По словам В.Рыбака, профильный комитет к февралю должен предоставить полную информацию об этой системе голосования и эффективности ее внедрения.

При этом председатель ВР в который раз подчеркнул, что каждый народный депутат должен голосовать персонально.

Ранее В.Рыбак заявлял, что система "Рада-3" – не сертифицирована, "чтобы запустить систему в работу необходим целый ряд документов, а у нас уже есть электронная система, возможность и необходимость каждому голосовать лично".