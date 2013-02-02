Бессмертный: Из-за нынешней власти Украину рассматривают как санитарную зону

Об этом в эфире «5 канала» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный.

«С января месяца Украину уже не рассматривают как общество, Украину в мире рассматривают как территорию. Это очень плохо, это означает, что мир начинает играть в Украину не как в общество с определенной позицией, с определенными атрибутами, а просто как территорией между Россией и нынешней Европой - это то, чего боялись крупнейшие поводыри Украины и прежних времен и времен Независимости», - заявил Бессмертный.

«Медленно, благодаря нынешней власти, Украина превращается в санитарный кордон. Но интересно, что этот санитарный кордон теперь проходит не просто по границе Западная Европа-Советский Союз, такое ощущение, что этот санитарный кордон окутывает весь антидемократический мир», - добавил политик.