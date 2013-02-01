Вилкул заявил о неизменности политики по сближению Украины с Европой

Об этом он заявил во время рабочего поездки в Брюссель, где принял участие в слушаниях в Европейском Парламенте по вопросам регионального развития, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Во время встречи с еврокомиссаром по региональному развитию Йоганесом Ханом и вице-президентом Европарламента Алехо Видалем-Куадрасом Александр Вилкул отметил, что сегодня в Украине созданы все необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕС. Вице-премьер-министр заявил, что видит свою миссию вкачестве государственного менеджера в развитии «экономической дипломатии»исоздании новых возможностей для улучшения инвестиционного климата Украины.

В своем выступлении Александр Вилкул отметил неизменность государственной политики по сближению Украины с Европой.

«Сближение Украины с Евросоюзом, реализация национальной политики, направленной на внедрение европейских стандартов государственного, экономического и общественного устройства, на достижение европейского уровня жизни граждан Украины - было и остается приоритетом нашего Президента Виктора Януковича и Правительства страны», - сказал Александр Вилкул.

Вице-премьер-министр выразил надежду, что Европейский Парламент и Европейская Комиссия и в дальнейшем останутся активными движущими силами сближения Украины с ЕС во всех сферах и на всех уровнях.

«Прогресс в отношениях между Евросоюзом и Украиной поможет наполнить новым содержанием процесс европейской интеграции и внедрения европейских ценностей на уровне регионов, территориальных общин и местного самоуправления. Европейские стандарты являются ориентиром для нашей страны на национальном и региональном уровнях. Именно на них основывается Государственная стратегия развития Украины», - подчеркнул Александр Вилкул.