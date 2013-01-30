5 февраля в 19.30 прямой эфир социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой на тему: "Бизнес в Украине: pro bono publico?".

5 февраля в 19.30 в прямом эфире социального ток-НЕшоу «Киевский форум» на «Центральном канале» (КДР ТРК) состоится обсуждение темы "Бизнес в Украине: pro bono publico?".

Автор и ведущая программы - Рена Назарова.

К участию приглашены: министр социальной политики Наталья Королевская, глава Федерации профсоюзов Украины Ю.Кулик, народные депутаты Украины А.Кинах, О.Продан, председатель НСЖУ О.Наливайко, заместитель председателя Совета ФРУ А.Безлюдная, председатель правления Центра развития корпоративной социальной ответственности М.Саприкина, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Е.Быстрицкий, представители украинской сети Глобального договора ООН, сообщества СВБ, общественных организаций, бизнесмены, журналисты.

Основная тема обсуждения - становление и развитие социально ответственного бизнеса в украинских реалиях, налаживания диалога между бизнесом и обществом на национальном уровне.

Также гости в студии обменяются мнениями по основным направлениям государственной политики, которые сегодня стимулируют корпоративную общественную ответственность и требуют своей реализации на всех уровнях социального партнерства.

Аккредитация журналистов по телефону: (066) 405-14-55 к 04.02.2013 (Бойко Юлия).

Если Вас заинтересовала тема будущей программы, Вы можете стать участником живой дискуссии в студии во время прямого эфира. Для этого, пожалуйста, заполните форму регистрации на сайте «Киевского форума» (http://kiev-forum.org/i-want-on-air/)