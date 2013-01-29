S&P: Конфликт Газпрома и Нафтогаза может пойти по «белорусскому» сценарию

Позиция Украины на переговорах с «Газпромом» о возможном пересмотре объемов и цены импортируемого газа, заложенных в действующих газовых контрактах, является слабой, но если страна согласится на условия российского монополиста, события могут развиваться по «белорусскому» сценарию.

Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданном агентству УНИАН.

«Украина собирается сократить объем импортируемого из России газа до 20 млрд куб. м в 2013 году за счет увеличения внутренней добычи и диверсификации источников поставок. Это может привести к нарушению договорных обязательств украинской газовой монополии НАК «Нафтогаз Украины» перед ОАО «Газпром», а значит - к необходимости пересмотра условий договора, заключенного между «Нафтогазом» и «Газпромом». Но мы считаем, что переговорная позиция правительства Украины при пересмотре условий контракта с «Газпромом» достаточно слаба», - говорится в докладе.

По мнению аналитиков Standard&Poor’s, действующий контракт устраивает «Газпром», поскольку Украина платит за газ больше, чем европейские покупатели. При этом в последние годы «Газпром» согласился на предоставление скидок европейским покупателям и ввел спотовый компонент в контракты, однако Украину эти меры не коснулись.

«Украина не желает выполнять требования российской стороны, которые включают вступление в Таможенный союз, согласие на приобретение «Газпромом» значительной доли газотранспортной системы Украины или слияние «Газпрома» и «Нафтогаза». Если же Украина согласится на эти условия, она сможет воспользоваться преимуществами в виде снижения цен на импортируемый газ и гарантированных объемов транзита, - как, например, это происходит в случае с Беларусью», - обратили внимание в рейтинговом агентстве.

Как сообщал УНИАН, S&P заявило, что запланированные объемы поставок и цены на газ, импортируемый с европейских рынков, в настоящее время таковы, что вряд ли смогут существенно повлиять на стоимость импорта газа в Украину. А затягивание реформы нефтегазового сектора в совокупности с высокой зависимостью от газового импорта и неэффективной структурой всего газового рынка способно повлиять на снижение суверенных кредитных рейтингов Украины.

7 декабря 2012 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s уже понизила долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «В+» до «В» из-за слабых ключевых структурных показателей, приведших к невыполнению программы МВФ 2010 г., в том числе связанных с проблемами на газовом рынке Украины и нежеланием правительства принимать активные меры по их решению.

Напомним также, что вчера, 28 января, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключило возможности понижения рейтинга НАК «Нафтогаз Украины» в случае, если компания примет счет, выставленный «Газпромом» за недобор Украиной газа в 2012 году в размере 7 млрд долл., а также в случае неблагоприятного для «Нафтогаза» исхода дела в арбитраже.