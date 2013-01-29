Эксперт: Газовым штрафом Россия пытается загнать Украину в Таможенный союз

О таком в эфире «5 канала» заявил заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

«Я не считаю, что здесь вопрос ГТС является ключевым. Я думаю, что на кону стоит единственный проект возвращения в единый союз: Таможенный, Евразийский, как угодно. То есть сейчас выставляется большая планка переговоров, и, по сути Президент Украины, правительство, загоняются в такие условия, где решение вопроса через несколько месяцев будет только в одном направлении. А почему через несколько месяцев? Потому что до лета, до осени нужно уже окончательно определяться с направлениями интеграции: или подписание соглашения об ассоциации, или Таможенный союз», - заявил Чалый.