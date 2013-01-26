Cуд закрыл дела против ключевого свидетеля по делу Щербаня

Печерский суд закрыл уголовные дела против бывшего советника Павла Лазаренко Петра Кириченко и снял арест с его имущества. Произошло это вскоре после того, как в деле об убийстве донецкого бизнесмена Евгения Щербаня появились его показания о близких отношениях, в которых якобы состояла Юлия Тимошенко с Павлом Лазаренко.

Напомним, Петр Кириченко выступил ключевым свидетелем на стороне обвинения Павла Лазаренко в американском суде. Данный выбор даровал Кириченко свободу под крышей программы защиты свидетелей, однако на его имущество в Украине был наложен арест, пишет ZN.UA.

До последнего времени в Украине против Петра Кириченко были открыты два уголовных дела и одно против его жены Изабеллы. Под арестом находились четыре принадлежащих Кириченко объекта недвижимости — три квартиры и одно офисное помещение. На депозите ГПУ находилась сумма в 1,5 млн долларов, собственником которой также являлся Кириченко.

По данным ZN.UA, в сентябре 2011 г. Изабелла Кириченко, став жертвой маклеров-мошенников, приезжает в Киев с целью продать квартиры, с которых якобы снят арест.

В результате жена Кириченко, перенесшая онкологическую операцию, была задержана и три месяца провела в СИЗО, а потом — месяц под домашним арестом. Как сообщает источник ZN.UA в прокуратуре, по времени это совпало с появлением в материалах следствия показаний Петра Кириченко о близких отношениях, в которых состояла Юлия Тимошенко с Павлом Лазаренко.

"Летом этого года в Америку слетал первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Встречался ли он с Петром Кириченко? Участвовал ли впоследствии в двух допросах Кириченко, проводимых по спутниковой связи, установленной между ГПУ и консульством Украины в Сан-Франциско? Об этом история официально умалчивает. Не умалчивает она о другом — следствие разжилось новыми показаниями, привязывающими Тимошенко к схеме Лазаренко—Мильченко—Кушнир—Болотских—смерть Щербаня", - пишет Юлия Мостовая.

А вот Петр Кириченко расправил плечи. Во-первых, постановлением Печерского суда, 22 августа 2012 г., было отменено постановление следователя по особо важным делам ГПУ о возбуждении уголовного дела в отношении Изабеллы Кириченко. Ее перестали подозревать в "попытке дачи взятки сотрудникам ГПУ для снятия ареста с недвижимого имущества с целью его дальнейшей продажи".

Во-вторых, Петр Кириченко проходил обвиняемым по делу Павла Лазаренко. В 1995—1996 гг. были возбуждены уголовные дела по статьям: 91-я, часть 5 — завладение государственным имуществом в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц; и 206-я часть 1 — незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Претензии к Кириченко этим летом были выделены в отдельное дело и 27 сентября 2012 г. постановлением Печерского районного суда г.Киева уголовное дело против него было закрыто "в связи с окончанием сроков давности". Петр Кириченко Печерским судом был освобожден от уголовной ответственности. Арест трех квартир, принадлежащих Петру Кириченко, в настоящий момент снят. Деньги, находившиеся на счетах ГПУ — возвращены.