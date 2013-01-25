В прокуратуре говорят, что имеют живых свидетелей по делу Щербаня

Об этом сообщил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Курысь в эфире "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Я не разглашу тайну следствия, если скажу, что показания свидетелей есть. И даже не одного. Живых свидетелей", - отметил он.

"Те доказательства, которые мы собрали, в первую очередь заинтересована и сама Тимошенко, и защита Тимошенко, чтобы эти доказательства в скорейшем времени попали в суд", - заявил представитель ГПУ.

Как известно, 18 января генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня.

Экс-премьеру Тимошенко вручено извещение по подозрению ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.