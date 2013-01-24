Янукович объяснил, почему не останется на ланч Пинчука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня в Давосе.

Глава государства заметил, что всегда принимал участие в таких ланчах, но в этом году не имеет такой возможности, поскольку ему нужно быть в Киеве.

В то же время Президент заметил, что украинская власть будет представлена на этом мероприятии высокопоставленными должностными лицами во главе с вице-премьер-министром Юрием Бойко.

“Я считаю, что нужно пожелать успеха этому предприятию”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 25 января в Давосе (Швейцария) с участием политиков и правительственных чиновников состоится 9-я Украинская ланч-конференция «Украина: Восток или Запад – неверная дилемма?».

Как сообщает Фонд Виктора Пинчука, конференция будет проведена по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

Основными вопросами панельной дискуссии станут: «Каким будет развитие Украины и ее отношения с соседними государствами, с ЕС и Таможенным союзом?», «Каково виденье ключевых политиков Украины и Широкой Европы будущего страны?», «Какие меры будут приняты избранным в октябре 2012 года парламентом и новым правительством Украины?».