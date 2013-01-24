Янукович рассказал, о чем говорил с Шульцем в Давосе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня в Давосе.

По словам главы государства, сегодня в ходе встречи был обсужден вопрос подготовки саммита Украина - ЕС, запланированного на 25 февраля в Брюсселе, а также перспективы подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, которое может состояться на Вильнюсском саммите в ноябре.