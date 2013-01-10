Главное за день: обзор топ-новостей
Пшонка расследует убийство судьи в Харькове, оппозиция блокирует трибуну ВР, а большинство не смогло даже уволить Арбузова.
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Пшонка летит в Харьков проконтролировать расследование убийства судьи
Сегодня в Харькове генпрокурор Украины Виктор Пшонка провел рабочее совещание по поводу расследования убийства судьи Фрунзенского райсуда города Владимира Трофимова и членов его семьи. На совещании Пшонка озвучил основную версию убийства судьи, и милиционеры высказали догадку, зачем убийцы забрали голову харьковского судьи.
Нардепы собираются на первое заседание в новом году
Сегодня состоится первое в новом году заседание Верховной Рады Украины. Основным вопросом повестки дня должно было стать назначение председателя Национального банка Украины.
Оппозиция заблокировала президиум и трибуну ВР
Оппозиция заблокировала президиум и трибуну Верховной Рады. Перед блокированием трибуны председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк обнародовал требования оппозиции к парламентскому большинству и руководству парламента. После этого председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв и пригласил лидеров фракций на совещание. Оппозиция же пообещала держать блокаду, пока в повестку дня не внесут ее требования.
«Батькивщина» и «УДАР» не будут голосовать за назначение Соркина
Фракции "Батькивщина" и "УДАР" не будут голосовать за назначение Игоря Соркина председателем Национального банка Украины. Позже фракция ВО "Свобода" заявила, что не будет поддерживать его назначение на должность главы НБУ.
Горняки захватили кабинет директора шахты и требуют встречи с Ахметовым
Представители Независимой шахтерского профсоюза заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» и требовали встречи с Ринатом Ахметовым. Руководство шахты назвало действия горняков «хулиганской выходкой», однако пообещали шахтеров не увольнять.
Предложение об освобождении Арбузова поддержали лишь 217 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Во время голосования Шуфрича и Колесниченко поймали на кнопкодавстве под газетой.
У Томенко есть версия, почему ПР не смогла уволить Арбузова
Томенко считает, что голосов за кадровые решения не хватает из-за внутреннего протеста внутри фракции Партии регионов.
ВР дала добро на отправку украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар
ВР одобрила решение Президента о направлении украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар для участия в операции ООН.