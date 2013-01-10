Главное за день: обзор топ-новостей

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Пшонка летит в Харьков проконтролировать расследование убийства судьи

Сегодня в Харькове генпрокурор Украины Виктор Пшонка провел рабочее совещание по поводу расследования убийства судьи Фрунзенского райсуда города Владимира Трофимова и членов его семьи. На совещании Пшонка озвучил основную версию убийства судьи, и милиционеры высказали догадку, зачем убийцы забрали голову харьковского судьи.

Нардепы собираются на первое заседание в новом году

Сегодня состоится первое в новом году заседание Верховной Рады Украины. Основным вопросом повестки дня должно было стать назначение председателя Национального банка Украины.

Оппозиция заблокировала президиум и трибуну ВР

Оппозиция заблокировала президиум и трибуну Верховной Рады. Перед блокированием трибуны председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк обнародовал требования оппозиции к парламентскому большинству и руководству парламента. После этого председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв и пригласил лидеров фракций на совещание. Оппозиция же пообещала держать блокаду, пока в повестку дня не внесут ее требования.

«Батькивщина» и «УДАР» не будут голосовать за назначение Соркина

Фракции "Батькивщина" и "УДАР" не будут голосовать за назначение Игоря Соркина председателем Национального банка Украины. Позже фракция ВО "Свобода" заявила, что не будет поддерживать его назначение на должность главы НБУ.

Горняки захватили кабинет директора шахты и требуют встречи с Ахметовым

Представители Независимой шахтерского профсоюза заняли кабинет директора шахты «Красный партизан» и требовали встречи с Ринатом Ахметовым. Руководство шахты назвало действия горняков «хулиганской выходкой», однако пообещали шахтеров не увольнять.

ВР не смогла уволить Арбузова

Предложение об освобождении Арбузова поддержали лишь 217 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Во время голосования Шуфрича и Колесниченко поймали на кнопкодавстве под газетой.

У Томенко есть версия, почему ПР не смогла уволить Арбузова

Томенко считает, что голосов за кадровые решения не хватает из-за внутреннего протеста внутри фракции Партии регионов.

ВР дала добро на отправку украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар

ВР одобрила решение Президента о направлении украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар для участия в операции ООН.