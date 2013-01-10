«Батькивщина» и «УДАР» не будут голосовать за назначение Соркина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявили сегодня представители этих двух фракций.

В частности, народный депутат от "Батькивщины" Александр Турчинов отметил, что Национальный банк Украины находится в ведении Президента, и сейчас происходит лишь смена руководителя НБУ, а финансовая политика государства не изменится.

"Опять продолжится практика уничтожения золотовалютных резервов страны ... Поэтому мы ни в коем случае не будем голосовать ", - сказал Турчинов.

В свою очередь лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко отметил, что новый глава НБУ должен быть назначен только тогда, когда будет отчет нынешнего главы НБУ.

"Пока не будет отчета предыдущего главы НБУ и программы действий нового, мы не будем голосовать", - сказал В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 9 января Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить И.Соркина на должность главы Нацбанка. 25 декабря И.Соркин был назначен и.о. главы НБУ, после того, как 24 декабря Президент назначил главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.