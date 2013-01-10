Шуфрича и Колесниченко поймали на кнопкодавстве под газетой

Как передает корреспондент УНИАН, И.Мирошниченко отметил, что эти депутаты прикрыли газетами пульты для голосования своих коллег, которых нет рядом с ними на рабочих местах, и под газетами нажали на кнопки левыми руками, одновременно голосуя правыми руками на своих пультах.

После этого объявления в зале послышался смех. Ни Н.Шуфрич, ни В.Колесниченко не опровергли это обвинение, а некоторые журналисты зафиксировали на фото их действия во время голосования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не смогла уволить С.Арбузова с должности председателя Национального банка Украины. Предложение о его увольнении поддержали лишь 217 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 179 депутатов от Партии регионов, 30 - КПУ и 8 внефракционных. При этом ни одного голоса “за” не дали фракции “Родина”, “Свобода” и “УДАР”.

В то же время за возвращение к рассмотрению этого вопроса проголосовал лишь 221 народный депутат из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Видео УП via Арьев с You Tube

Также парламент не смог вернуться к рассмотрению проекта постановления об освобождении С.Арбузова. С предложением о возвращении выступил представитель Президента Украины Юрий Мирошниченко. Он заметил, что несколько народных депутатов просто не успело проголосовать.

В то же время за возвращение к рассмотрению этого вопроса проголосовал лишь 221 народный депутат из 394 зарегистрированных в сессионном зале.

При этом журналистам из ложи прессы опять было заметно, что члены фракции Партии регионов голосовали за своих отсутствующих коллег.