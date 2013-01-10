ВР не смогла освободить Арбузова

Как передает корреспондент УНИАН, предложение о его увольнении поддержали лишь 217 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 179 депутатов от Партии регионов, 30 - КПУ и 8 внефракционных.

При этом ни одного голоса “за” не дали фракции “Батьківщина”, “Свобода” и “УДАР”.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент назначил председателя Нацбанка С.Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

9 января Президент предложил парламенту назначить Игоря Соркина на должность председателя НБУ. 25 декабря И.Соркин был назначен и.о. председателя НБУ.