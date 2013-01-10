В оппозиции обещают держать блокаду, пока не будут приняты их условия
Народные депутаты от оппозиции намерены блокировать работу Верховной Рады до полного удовлетворения их требований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель фракции “Батьківщина” Андрей Кожемякин.
Он напомнил, что партия полностью солидарна с акцией гражданского неповиновения Юлии Тимошенко и заметил, что сегодняшние действия фракции в ВР направлены на выполнение требований Ю.Тимошенко.
По словам А.Кожемякина, “Батьківщина” действует сообща с другими оппозиционными фракциями – «УДАР» и «Свобода».
Он напомнил, что его политическая сила, как и раньше, требует принятия Верховной Радой заявления о подтверждении евроинтеграционного курса Украины.
Также оппозиция настаивает на возобновлении процесса приведения украинского законодательства к европейским стандартам.
Как заявил А.Кожемякин, оппозиционеры требуют объяснений в Верховной Раде генерального прокурора Виктора Пшонки и руководителя Государственной пенитенциарной службы Александра Лисицкова по поводу ситуации, сложившейся с Ю.Тимошенко в больнице, в частности, ответа, когда будут выполнены условия Ю.Тимошенко.
На вопрос журналистов, как долго оппозиция планирует блокировать работу парламента, А.Кожемякин ответил, что на консультациях лидеров фракций, которые продолжаются сегодня с утра, “нас только слушают, но никто не принимает решений”.
А.Кожемякин считает, что до 16 часов сегодняшнего дня ситуация не изменится, а соответственно, оппозиция продолжит блокирование. Он заявил, что “если не будут наши условия приняты, то трибуна не будет разблокирована”.