В оппозиции обещают держать блокаду, пока не будут приняты их условия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель фракции “Батьківщина” Андрей Кожемякин.

Он напомнил, что партия полностью солидарна с акцией гражданского неповиновения Юлии Тимошенко и заметил, что сегодняшние действия фракции в ВР направлены на выполнение требований Ю.Тимошенко.

По словам А.Кожемякина, “Батьківщина” действует сообща с другими оппозиционными фракциями – «УДАР» и «Свобода».

Он напомнил, что его политическая сила, как и раньше, требует принятия Верховной Радой заявления о подтверждении евроинтеграционного курса Украины.

Также оппозиция настаивает на возобновлении процесса приведения украинского законодательства к европейским стандартам.

Как заявил А.Кожемякин, оппозиционеры требуют объяснений в Верховной Раде генерального прокурора Виктора Пшонки и руководителя Государственной пенитенциарной службы Александра Лисицкова по поводу ситуации, сложившейся с Ю.Тимошенко в больнице, в частности, ответа, когда будут выполнены условия Ю.Тимошенко.

На вопрос журналистов, как долго оппозиция планирует блокировать работу парламента, А.Кожемякин ответил, что на консультациях лидеров фракций, которые продолжаются сегодня с утра, “нас только слушают, но никто не принимает решений”.

А.Кожемякин считает, что до 16 часов сегодняшнего дня ситуация не изменится, а соответственно, оппозиция продолжит блокирование. Он заявил, что “если не будут наши условия приняты, то трибуна не будет разблокирована”.