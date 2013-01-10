Пшонка озвучил основную версию убийства харьковского судьи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

“Сначала было определено четыре версии. Сегодня мы пришли к выводу, что две версии полностью отработаны, остались две версии, одна из которых основная. Прогнозируем, что из двух версий больше подтверждается следующая: убийство совершено с целью завладения имуществом потерпевших. То есть, тема коллекционирования монет, о которой мы вам говорили еще с первых дней следствия”, - сказал В.Пшонка.

Он отметил, что также следователи продолжают отрабатывать версию, что убийство связано с профессиональной деятельностью В.Трофимова.

В.Пшонка также сообщил, на сегодняшний день уголовное дело об убийстве харьковского судьи и членов его семьи насчитывает 180 томов. По делу назначено 236 экспертиз различной направленности, уже есть заключения 101 экспертизы. По словам генпрокурора, суды в рамках расследования этого дела поддержали проведение 174 негласных следственных действий.

Генпрокурор заметил, что совместно над делом работают 7 процессуальных руководителей, 27 следователей и более 50 оперативных работников.

В.Пшонка констатировал правильно сориентированную и плодотворную работу следственно-оперативной группы и процессуальных руководителей по делу и выразил надежду, что это преступление будет раскрыто.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заметил, что часть предметов из коллекции убитого судьи действительно была похищена. “Часть коллекции, находившейся у Трофимова, была похищена, это касается больше монет”, - отметил он.

В.Захарченко сообщил, что в рамках расследования уголовного дела уже допрошено более 15 тысяч человек — в основном ранее осужденных, лиц, злоупотребляющих наркотиками и состоящих на учете как душевнобольные.

Министр внутренних дел отметил, что преступники тщательным образом готовились к убийству. По его словам, они старались оставлять меньше всего следов в квартире судьи. “Это говорит о том, что они ранее совершали преступления”, - прибавил В.Захарченко.

Начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник отметил, что преступники имели при себе огнестрельное оружие. По его словам, одной из версий, почему тела погибших были обезглавлены, является то, что преступники пытались скрыть следы от оружия, которое они использовали во время убийства.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове в собственной квартире были найдены обезглавленные тела судьи В.Трофимова, его жены Ирины, сына Сергея, а также его гражданской жены. Головы убитых злоумышленники забрали с места преступления.

16 декабря В.Пшонка сообщил, что следствие рассматривает три основных версии преступления: убийство, связанное с профессиональной деятельностью судьи, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, заказное убийство.

Харьковская милиция объявила вознаграждение в 200 тыс. грн за помощь в раскрытии преступления.