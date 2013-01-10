Пшонка летит в Харьков проконтролировать расследование убийства судьи

Соответствующую информацию УНИАН подтвердил источник в правоохранительных органах.

Генпрокурор прибудет в Харьков утром. На совещании В.Пшонка заслушает доклады правоохранителей о предварительных результатах следствия, после чего запланирован его брифинг.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове в собственной квартире были обнаружены обезглавленные тела судьи В.Трофимова, его жены Ирины, сына Сергея, а также его гражданской жены. Головы убитых злоумышленники унесли с места преступления.

16 декабря В.Пшонка сообщил, что следствие рассматривает три основных версии преступления: убийство, связанное с профессиональной деятельностью судьи, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, заказное убийство.

Харьковская милиция объявила вознаграждение в 200 тыс. грн за помощь в раскрытии преступления..