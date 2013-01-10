У Томенко есть версия, почему ПР не смогла уволить Арбузова

У провластных фракций, невзирая на все манипуляции, не хватает голосов за принятие кадровых решений из-за внутреннего протеста некоторых «регионалов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от “Батьківщини” Николай Томенко, комментируя неудачные попытки принять кадровые решения в Верховной Раде.

По его словам, некоторые члены фракции Партии регионов недовольны тем, что они прибыли на заседание Верховной Рады, тогда как ряд их коллег продолжает отдыхать.

“Внутри фракции Партии регионов существует внутренний протест. Депутатам не нравится, что их делят на черных и белых и вынуждают нажимать кнопки за тех, кто до сих пор продолжает отдыхать”, - сказал Н.Томенко.