В милиции догадываются, зачем убийцы унесли голову харьковского судьи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове после ознакомления с работой следственно-оперативной группы.

“Руководитель судебно-медицинского подразделения сегодня также докладывал. Он говорил о том, что причиной смерти было при отсутствии головы, скорее всего, обескровливание. Главная причина смерти - это обескровливание, наступившее вследствие того, что было ранение, а затем еще и отсечение”, - сказал В.Фаринник.

Он подчеркнул, что у следствия имеются данные, что у преступников было огнестрельное оружие. В.Фаринник сказал: “Отрезая головы, убийцы, возможно, старались скрыть следы от огнестрельных ранений на телах Трофимова и членов его семьи. Мы можем вам коротко сказать о том, что мы знаем, что действительно преступники имели при себе огнестрельное оружие, и поэтому одна из версий, почему трупы обезглавлены, головы унесены - потому что там могли находиться оставшиеся следы от пуль. По их мнению, это могло служить предметом для идентификации в случае, если бы мы это нашли”.

Как считает В.Фаринник, этот факт свидетельствует о том, что оружие, использованное во время этого убийства, уже использовалось в других преступлениях. “Это наталкивает нас на то, что это оружие могло быть задействовано раньше”, - сказал В.Фаринник.

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В свою очередь министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко не уточнил, какое именно огнестрельное оружие было использовано во время этого преступления. В то же время, он сказал, что такое оружие не состоит на вооружении органов внутренних дел, армии и других силовых подразделений Украины.

Как прибавил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, еще некоторое время тела погибших будут находиться на судебно-медицинском исследовании.

В.Пшонка подчеркнул, что завтра о ходе расследования убийства будет проинформирован Президент Украины Виктор Янукович.