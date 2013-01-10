Оппозиция заблокировала президиум и трибуну ВР

Перед блокированием трибуны председатель фракции “Батьківщина” Арсений Яценюк обнародовал требования оппозиции к парламентскому большинству и руководству парламента.

Он отметил, что первым требованием является включение в повестку дня и рассмотрение вопроса о курсе Украины на европейскую интеграцию и принятие соответствующего постановления.

По словам А.Яценюка, вторым требованием является включение в повестку дня вопроса о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, которые “были рождены еще при Сталине, по которым осудили Юлию Тимошенко и Юрия Луценко”.

А.Яценюк отметил, что третьим требованием является включение в повестку дня проекта закона об амнистии, внесенного тремя оппозиционными фракциями, который “освобождает от политических преследований как Юлию Тимошенко, так и Юрия Луценко, и еще тысячу украинцев, страдающих от незаконного криминального преследования”.

По словам А.Яценюка, требования оппозиции не удовлетворены, поскольку Согласительный совет вчера не голосовал о включении их в повестку дня. “Учитывая это, мы требуем включить данные законопроекты в повестку дня, проголосовать, и это даст возможность парламенту работать”, - заявил он.

А.Яценюк также подчеркнул необходимость подключения системы персонального голосования “Рада-3”. Он требует выполнения нормы Конституции Украины относительно персонального голосования каждого народного депутата. По словам председателя фракции “Батьківщина”, это требования тех избирателей, которые голосовали за оппозиционные силы.

“Включайте в повестку дня законопроекты, и тогда парламент заработает. По-другому он работать не будет”, - отметил А.Яценюк.