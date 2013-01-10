Рыбак пригласил лидеров фракций на совещание

Перерыв был объявлен после того, как фракции оппозиции заблокировали трибуну ВР.

Как сообщал УНИАН, перед блокированием трибуны председатель фракции “Батьківщина” Арсений Яценюк обнародовал три требования оппозиции к парламентскому большинству и руководству парламента.

Первым требованием является включение в повестку дня и рассмотрение вопроса о курсе Украины на европейскую интеграцию и принятие соответствующего постановления.

Вторым требованием является включение в повестку дня вопроса о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, которые “были рождены еще при Сталине, по которым осудили Юлию Тимошенко и Юрия Луценко”.

И третьим - включение в повестку дня проекта закона об амнистии, внесенного тремя оппозиционными фракциями, который “освобождает от политических преследований как Юлию Тимошенко, так и Юрия Луценко, и еще тысячу украинцев, страдающих от незаконного криминального преследования”.

“Включайте в повестку дня законопроекты, и тогда парламент заработает. По-другому он работать не будет”, - отметил А.Яценюк.