Нардепы собираются на первое заседание в новом году

09:45, 10 января 2013
Политика
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Сегодня состоится первое в новом году заседание Верховной Рады Украины.

Верховна Рада

Основным вопросом повестки дня будет назначение главы Национального банка Украины. Верховная Рада рассмотрит вопрос об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Игоря Соркина.

Как передает корреспондент УНИАН, также в сегодняшней повестке дня предусмотрена ратификация ряда соглашений, в частности, соглашения между правительствами Украины и России о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

Кроме того, депутаты планируют включить в повестку дня ряд законопроектов для рассмотрения, в частности президентский - о направлении национального контингента для участия Украины в операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

Как сообщал УНИАН, накануне Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления о назначении на эту должность заместителя председателя НБУ Игоря Соркина. Это обстоятельство стало причиной того, что вчера аппарат фракции ПР разослал депутатам смс-сообщения с требованием прибыть на работу в 09.45.

25 декабря И.Соркин был назначен и.о. председателя НБУ, после того, как 24 декабря Президент назначил председателя Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Согласно Конституции председатель НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.

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