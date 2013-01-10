Нардепы собираются на первое заседание в новом году

Основным вопросом повестки дня будет назначение главы Национального банка Украины. Верховная Рада рассмотрит вопрос об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Игоря Соркина.

Как передает корреспондент УНИАН, также в сегодняшней повестке дня предусмотрена ратификация ряда соглашений, в частности, соглашения между правительствами Украины и России о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

Кроме того, депутаты планируют включить в повестку дня ряд законопроектов для рассмотрения, в частности президентский - о направлении национального контингента для участия Украины в операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

Как сообщал УНИАН, накануне Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект постановления о назначении на эту должность заместителя председателя НБУ Игоря Соркина. Это обстоятельство стало причиной того, что вчера аппарат фракции ПР разослал депутатам смс-сообщения с требованием прибыть на работу в 09.45.

25 декабря И.Соркин был назначен и.о. председателя НБУ, после того, как 24 декабря Президент назначил председателя Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Согласно Конституции председатель НБУ назначается сроком на семь лет и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.