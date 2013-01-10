«Свобода» против кандидатуры Соркина на должность главы НБУ

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от “Свободы” Игорь Сабий.

“Однозначно будем голосовать против И.Соркина. И вообще, сначала должен быть заслушан отчет предыдущего председателя НБУ Сергея Арбузова. Поэтому сейчас и блокируем парламентскую трибуну”, - объяснил он.

В то же время депутат выразил сомнения, что в случае разблокирования трибуны, регионалам удастся утвердить на должности председателя НБУ И.Соркина.

“Сегодня много пустых мест у депутатов Партии регионов. Очевидно, что не все вернулись с курортов. Им будет трудно собрать сегодня большинство голосов”, - сказал свободовец.

Нардеп добавил, что фракция ВО “Свобода” внесла предложение, чтобы секретариат ВР заблокировал для голосования карточки отсутствующих в сессионном зале народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 9 января с. г. Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить И.Соркина на должность председателя Нацбанка.

25 декабря 2012 г. И.Соркин был назначен исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.

Сегодня, 10 января, Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины и назначения на эту должность Игоря Соркина.

Фракции “Батькивщина” и “УДАР” заявили, что не будут голосовать за назначение И.Соркина председателем Национального банка Украины.