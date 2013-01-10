Горняки захватили кабинет директора шахты и требуют встречи с Ахметовым

Сегодня около 7-ми утра члены Независимого профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора ОП «Шахта «Красный партизан» ООО ДТЭК «Свердловантрацит» Александра Богданова, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушения прав членов профсоюза.

Об этом УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза города Свердловска Константин Ильченко.

По его словам, в принятом членами профсоюза заявлении содержится требование отменить приказ генерального директора ООО ДТЭК «Свердловантрацит» об изменении организационной структуры предприятия от 21 декабря 2012 года, предполагающий сокращения производства и массовые увольнения работников.

Шахтеры также требуют вернуть работникам ООО ДТЭК «Свердловантрацит» законную тринадцатую зарплату и выплачивать ее по результатам года; признать рабочим временем работников ООО ДТЭК «Свердловантрацит» - время всего фактического ежедневного пребывания на работе в шахте (9 – 10,5 часа), включая ежедневно фиксируемое работодателем время; ввести тарифные ставки и служебные оклады из расчета установленного уровня минимальной заработной платы 1073 грн, увеличенной на коэффициент-3,234, увеличенной на коэффициент - 1,2 и дополнительно на 30% для работников, занятых на подземных работах, согласно требованиям статьи 3. Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда»; подписать коллективный договор с первичными профорганизациями Независимого профсоюза города Свердловска, зарегистрированными на обособленных предприятиях ООО ДТЭК «Свердловантрацит».

Шахтеры также требуют публично, на посменных собраниях шахт, признать легитимность Независимого профсоюза города Свердловска; допустить к работе, незаконно отстраненного от работы, члена НПГС электрослесаря Сорокина А.Н.; отменить приказ на увольнение председателя первичной профорганизации НПГС на ОП «Шахта «Красный партизан», начальника смены по производству Лозового С.П., так как приказы о дисциплинарных взысканиях не согласовывались с профкомом НПГС.

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По словам К. Ильченко, шахтеры намерены находиться в кабинете директора ОП «Шахта «Красный партизан» до тех пор, пока не вручат свои требования собственнику ООО ДТЭК Ринату Ахметову, председателю Луганской областной госадминистрации Владимиру Пристюку и не получат гарантии их полного удовлетворения.

«В случае игнорирования наших требований, мы будем понимать, что государство Украина, в лице нынешнего политического режима, не способно защитить граждан от произвола чиновников и преступников. В этом случае, Независимый профсоюз города Свердловска будет вынужден выдвинуть Президенту Украины Виктору Януковичу политические требования.

Мы также обратимся за поддержкой в ПАСЕ, ОБСЕ, МОТ, в ряд других международных организаций и будем настаивать на специальном расследовании нарушений прав человека и трудового законодательства в Украине», - говорится в заявлении.

К. Ильченко также сообщил, что на данный момент на шахту не пускают журналистов.

Губернатор области В.Пристюк в срочном порядке создал комиссию по урегулированию конфликта и отправил на шахту.