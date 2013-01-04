В ЕС божатся, что не вводили новых правил декларирования наличных

Об этом говорится в разъяснении, переданном агентству УНИАН Представительством Европейского Союза в Украине.

«Представительство ЕС в Украине желает разъяснить недавно опубликованную некоторыми украинскими СМИ информацию о новых требованиях ЕС декларировать наличность при въезде и выезде из ЕС. Это неточная информация, а именно где указывается, что наличность в сумме 10 000 евро должна быть задекларирована с 1 января 2013 года.

Это регулирование (в соответствии с Регулированием ЕС 1889/2005) вступило в силу еще с 15 июня 2007 года и применяется ко всем путешествующим, которые покидают или въезжают в Европейский Союз. Никаких новых правил не было введено с 1 января 2013 года».

*** 2 января Европейское радио для Беларуси сообщило, что на всей территории Евросоюза с 1 января начала действовать единая форма таможенной декларации для заявления физических лиц о перемещении средств.

Новые меры объясняют борьбой с преступностью и терроризмом. Теперь при прибытии и отъезде с территории ЕС гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тысяч евро, обязан подать таможенную декларацию дважды - как при ввозе, так и при вывозе средств. Декларировать нужно не только наличность в евро, но и эквивалент в любой другой валюте, а также ценные бумаги. Правило действует и при проезде через страны ЕС транзитом. Если в декларации будут представлены недостоверные или неполные сведения, заявителя ожидает наказание, а деньги могут конфисковать.