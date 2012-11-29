Бекешкина заявила, что социологи будут судиться с Королевской

Об этом в своем Facebook написала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

"Ее (Натальи Королевской - УНИАН) люди вели с нами переговоры. Они готовы были отозвать свой иск, но чтобы - не было "язвительных и оскорбительных комментариев". Лично я обещала (это - УНИАН). У нас были вполне разумные условия - личные извинения Королевской и оплата наших затрат на процесс. Вроде согласие было достигнуто. Вместо этого - никаких извинений от Королевской, из контекста следует, что социологов и далее обвиняют в сговоре с властью. И - отказ от компенсации наших расходов", - сообщила Бекешкина.

Поэтому социологи намерены продолжить судиться с политиком, чтобы не создавать опасный прецидент.

"Так что суды будут продолжаться, иначе всякий недовольный социологами пойдет по этой проторенной дорожке судиться, а мы - далеко не олигархи", - пояснила Бекешкина.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева прекратил производство по иску партии «Украина - Вперед!» к Киевскому международному институту социологии и фонду «Демократические инициативы» об опровержении недостоверной информации, в связи с отказом истца от иска.