Суд прекратил производство по иску Королевской к социологам
10:19, 29 ноября 2012Политика
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Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу по иску партии «Украина – Вперед!» к Киевскому международному институту социологии и фонду «Демократические инициативы» об опровержении недостоверной информации.
Социологам не вернут деньги, потраченные на адвокатов
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания суда в связи с отказом истца от иска.
В то же время суд отказал ответчикам в возмещении истцами расходов на полученные адвокатские услуги.
При этом все судебные сборы партии «Украина – Вперед!» как истцу не возвращаются.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром лидер партии «Украина – Вперед!» Наталия Королевская заявила, что ее политическая сила отзовет свой иск к социологам.
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