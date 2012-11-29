Суд прекратил производство по иску Королевской к социологам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания суда в связи с отказом истца от иска.

В то же время суд отказал ответчикам в возмещении истцами расходов на полученные адвокатские услуги.

При этом все судебные сборы партии «Украина – Вперед!» как истцу не возвращаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром лидер партии «Украина – Вперед!» Наталия Королевская заявила, что ее политическая сила отзовет свой иск к социологам.