Колесников: Мы все пойдем в Раду, а потом Президент решит, где нам работать

"Мы все пойдем в Раду, а потом Президент решит, где нам работать», - заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, пойдет ли он работать в Верховную Раду Украины, поскольку избран депутатом по списку Партии регионов.

Б.Колесников сказал: «Обсудим это потом… Мы все пойдем в Раду, а потом Президент решит, где нам работать».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, Президент Украины Виктор Янукович журналистам в Абу-Даби, отвечая на вопрос будут ли министры и премьер и дальше работать в правительстве или пойдут в Верховную Раду сказал, что формирование нового состава правительства начнется когда будет известен состав большинства, когда пройдет этот переговорный процесс и когда окончательно будет определена кандидатура премьер-министра Украины.

Справка УНИАН. Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников избран народным депутатом по списку Партии Регионов, где зарегистрирован под №8.