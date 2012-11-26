Янукович: Чем шире будет коалиция, тем лучше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Абу-Даби сказал Президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос, будут ли министры и премьер и дальше работать в правительстве или пойдут в Верховную Раду.

«Все министры, которые попали в парламент, все, кто будет иметь желание работать в парламенте, безусловно, их желание будет удовлетворено», - сказал В.Янукович.

Однако, по его словам, дать стопроцентный ответ на то, как будет сформировано правительство, сегодня невозможно, потому что сегодня еще не видно «конкретно созданного большинства в парламенте».

«Когда будет известен состав большинства, когда пройдет этот переговорный процесс, когда окончательно будет определена кандидатура премьер-министра Украины, тогда, безусловно, начнется процесс формирования нового состава правительства. До того времени дать ответ на этот вопрос невозможно», - сказал В.Янукович.

При этом он добавил: «Безусловно, мы ведем переговоры и ищем сейчас в этих переговорах мотивацию для создания большинства в парламенте - широкого такого порядка. И чем шире будет создана коалиция в парламенте, тем это будет лучше».