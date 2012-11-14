Огрызко хочет услышать от МИД, почему посол «присоединяет» Украину к ТС

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что МИД должен официально отреагировать на заявление посла Украины в России Владимира Ельченко о том, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Огрызко сказал во время выступления на ассамблее Общественной лиги Украина–НАТО.

«Если это было сказано как частное мнение, это одно дело, а если это было не частное мнение, то здесь МИД должен на это соответствующим образом реагировать, как это делается во всей цивилизованной Европе, к которой мы якобы пытаемся присоединиться. Поэтому, по-видимому, нужно ожидать официальной реакции МИДа», - сказал В.Огрызко.

В свою очередь, директор Департамента международной безопасности и разоружения МИД Украины Александр Александрович отметил, что не видел полного текста заявления посла.

А.Александрович считает, что посол Украины имеет право на частное мнение и это является распространенной практикой. «Все зависит от того, при каких обстоятельствах и в каком формате было сделано это заявление», - сказал он.

А.Александрович также отметил, что закон об основах внутренней и внешней политики никто не отменял, и в данном законе записано, что целью Украины является членство в Европейском Союзе.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета В.Ельченко сказал, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, если в Евросоюзе будет продолжаться экономический кризис.

По его словам, власть Украины исходит из того, что нужно немного времени, чтобы Таможенный союз заработал, и до 2015 года это объединение «должно приобрести свой окончательный вид».

В.Ельченко отметил, что украинские эксперты внимательно изучают процессы формирования коллегиальных органов Таможенного союза, а также экономические процессы Украины и стран ТС.

В.Ельченко подчеркнул, что впервые за последние пять лет наблюдается превышение объемов торговли Украины со странами ТС над объемами торговли со странами Европейского Союза. «На сегодняшний день это 42% в первом случае и уже менее 30% - во втором», - сказал он.

При этом, по словам посла, Украина не отказывается от евроинтеграции, но никто не знает, сколько времени необходимо на этот процесс.

«Нам хотелось бы видеть Украину в Европейском Союзе – в таком, которым он был позавчера. То, что происходит сегодня, вынуждает задуматься. Но от самой этой идеи никто не отказывается. Сегодня ЕС преодолевает свои собственные трудности, и что это будет за объединение через год – через пять, никто не знает, что произойдет с еврозоной, с шенгенской зоной», - сказал В.Ельченко.

Он надеется, что на определенном этапе желания и возможности Украины и Евросоюза совпадут.