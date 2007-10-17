Ющенко ужасает поведение акционеров Днепрогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил свое возмущение отсутствием на данный момент какой-либо помощи со стороны акционеров ОАО «Днепрогаз» при ликвидации последствий взрыва газа в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил журналистам в Днепропетровске.

«Это ужасает. Акционеры не чувствуют своей моральной вины, не предложили какой-либо материальной помощи», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, об уголовной ответственности виновным в трагедии «мы напомним».