Ющенко ужасает поведение акционеров Днепрогаза
14:05, 17 октября 2007Политика
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Президент возмущен
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил свое возмущение отсутствием на данный момент какой-либо помощи со стороны акционеров ОАО «Днепрогаз» при ликвидации последствий взрыва газа в Днепропетровске.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил журналистам в Днепропетровске.
«Это ужасает. Акционеры не чувствуют своей моральной вины, не предложили какой-либо материальной помощи», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
По его словам, об уголовной ответственности виновным в трагедии «мы напомним».
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