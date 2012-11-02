Усенко-Черная: Там, где был Беркут и слезоточивый газ, надо переголосовывать

Об этом Ж.Усенко-Черная сообщила УНИАН после окончания совещания.

"Я не исключаю, что мы не будем устанавливать результаты в одномандатных округах, где результаты устанавливаются с "Беркутом", слезоточивым газом, то есть не предусмотренным законом способом. Я думаю, что в таких округах, где уничтожена избирательная документация, необходимо проводить повторное голосование", - сказала Ж.Усенко-Черная.

По ее словам, сейчас Центризбирком будет продолжать прием протоколов из окружных избирательных комиссий.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ж.Усенко-Черная призвала членов комиссии прекратить прием протоколов и немедленно вмешаться в ситуацию в нескольких округах, где фальсифицируют результаты выборов - №№132, 223, 94.

ЦИК объявляла перерыв в своем заседании до 12.00 для проведения совещания относительно фальсификации результатов выборов в отдельных округах

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк зарегистрировал в ЦИК заявление о фальсификации результатов парламентских выборов в 132-м округе в Николаевской .

Кроме того, по его словам, ЦИК должна вмешаться в ситуацию в округах №№11, 14, 20, 93, 94, 99, 30, 194, 197, 211, 215, 216 и 223.