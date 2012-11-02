Силовики оцепили здание окружкома в Первомайске (фото)

Как сообщает местное издание НикВести, к окружкому подтянули даже сотрудников ППС и Государственной службы охраны. «В шеренге стоят даже люди со званием подполковников», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью сотрудники исполнительной службы с помощью бойцов спецподразделения «Беркут» вынесли из помещения 132-го окружкома все оригиналы протоколов участковых комиссий, однако люди не дали им уехать с документами, перегородив выезд автобуса «КамАЗами».

В свою очередь, начальник управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук сообщил, что работники спецподразделения «Беркут» были направлены в 132 окружком в Первомайске на Николаевщине для перевозки избирательных бюллетеней в суд для пересчета.

По его словам, о захвате «Беркутом» окружкома говорить нецелесообразно. «Суд принял решение о пересчете бюллетеней. Поэтому исполнители намеревались прийти и перевезти проблемные бюллетени и пересчитать их в суде.

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