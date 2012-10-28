В Днепропетровске больница опустела после выборов: ушло 400 «больных»

Об этом журналистам сообщил доверенное лицо кандидата в депутаты от ОО «Батькивщина» Максима Курячего Игорь Гец.

«26 октября в списки избирателей по этому спецучастку было включено 418 пациентов, в том числе, из других областей Украины. Из них проголосовали 414 человек. В 16 часов стационарные отделения больницы №9 оказались практически пустыми. Больных здесь нет. Руководство больницы отказывается показывать все стационарные отделения", - сообщил И. Гец.

По его словам, речь идет о применении явного административного ресурса на выборах в больнице №9.

«Могли бы соблюсти видимость законности, оставив включенных в избирательные списки пациентов хотя бы еще на одну ночь после выборов», - отметил И. Гец.

В пресс-службе Днепропетровского областного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» УНИАН также сообщили, что в Днепропетровской области голосуют душевнобольные люди, которые находятся в спецуреждениях.

В частности, в Ильинском психоневрологическом интернате Томаковского района области по предварительным данным в голосовании приняли 120 душевнобольных пациентов.

«По словам наблюдателей, сердобольный медперсонал, контролируя процесс волеизъявления, настойчиво «рекомендовал», по большей части неадекватным пациентам, ставить заветную «галочку» рядом с фамилией кандидата-регионала. Если пациент был не в состоянии понять, что от него требуется, работники психдиспансера делали это за него», - сказано в сообщении пресс-службы «Батькивщины».