Оппозиция насчитала уже более тысячи нарушений
В Объединенной оппозиции «Батькивщина» уже зарегистрировали более 1 тыс. нарушений во время голосования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Юридического управления центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Павел Петренко.
«На данный момент мы уже зарегистрировали более 1 тысячи нарушений», - сказал П.Петренко.
По его словам, «лидерами» являются Одесская, Донецкая, Днепропетровская области и город Киев. По словам П.Петренко, наиболее распространенные нарушения – это «карусели» на участках, большое количество людей, которые хотят голосовать на дому, подвоз избирателей к участкам.
Он также сообщил, что в Луганске было зафиксировано наличие чистых оригиналов бланков протоколов, которые находились на руках у 6 членов УИК. «Это значит, что начали производить подсчет голосов еще в середине дня», - сказал он.
Отвечая на вопрос, когда могут состояться судебные процессы по обжалованию результатов выборов на определенных участках, П.Петренко отметил, что это четко установлено законом, и предельный срок официального объявления результатов выборов – 12 ноября.