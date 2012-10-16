Азаров взял отпуск и махнул в Запорожье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной организации Партии регионов, Н.Азаров взял однодневный отпуск и посетит город в качестве главы ПР для общения с избирателями.

Планируется, что он побывает на ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод", где осмотрит производство, пообщается с работниками завода. Также запланирован короткий подход к прессе.

В этот же день в запорожском выставочном центре "Козак-Палац" состоится митинг Партии регионов, на котором руководитель партии выступит с речью.

Также запланировано выступление Н.Азарова на одном из местных телеканалов.