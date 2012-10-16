Азаров взял отпуск и махнул в Запорожье
12:10, 16 октября 2012Политика
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Председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл в г. Запорожье.
Николай Азаров поехал в статусе главы партии регионов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной организации Партии регионов, Н.Азаров взял однодневный отпуск и посетит город в качестве главы ПР для общения с избирателями.
Планируется, что он побывает на ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод", где осмотрит производство, пообщается с работниками завода. Также запланирован короткий подход к прессе.
В этот же день в запорожском выставочном центре "Козак-Палац" состоится митинг Партии регионов, на котором руководитель партии выступит с речью.
Также запланировано выступление Н.Азарова на одном из местных телеканалов.
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