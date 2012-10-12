Азаров решил денек поагитировать
10:54, 12 октября 2012Политика
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Азаров взял однодневный отпуск для общения с избирателями в Николаевской области.
Николай Азаров решил официально поагитировать
Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров 12 октября взял однодневный отпуск для общения с избирателями в Николаевской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
В ходе поездки в Николаев Н.Азаров ознакомится с ходом реконструкции сквера «Пролетарский» и работой детского спортивного городка.
Кроме того, лидер Партии регионов даст интервью Николаевской областной телерадиокомпании и пообщается с партийным активом Николаева.
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